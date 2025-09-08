آغاز توزیع لوازم التحریر به دانش اموزان کم برخوردار
در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید توزیع لوازم التحریر بین دانش اموزان کم برخوردار در استان البرز به همت خیران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید معاونت مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز با کمک خیران نوعدوست وحامیان اکرام در قالب اجرای پویش تامین لوازم ضروری برای خانوادهای نیازمند دارای دانش آموز اقدام به خرید وتوزیع لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند کرده است که امروز در قالب رزمایشی این لوازم توزیع شد.
به گفته فلاح قنبری ۹ هزار و۲۰۰ دانش آموز تحت حمایت نیازمند هستند که بخش اعظم نیازهای لوازم تحریر وپوشاک این دانش آموزان تأمین وتحویل آنان شده است.