چهارهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه بخش خصوصی در شاهیندژ جذب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان شاهیندژ گفت: با جذب چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه بخش خصوصی، سه طرح مهم در این شهرستان اجرا شد که نقش مهمی در اشتغالزایی و توسعه پایدار منطقه دارد.
کامران بابازاده افزود: در سال سرمایهگذاری برای تولید و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و رویکردهای ابلاغی استاندارآذربایجانغربی، سه پروژه بزرگ توسط بخش خصوصی اجرایی شد که شامل دو پروژه افتتاحی و یک پروژه کلنگزنی است.
بابازاده اظهارکرد: دو پروژه افتتاحی شامل واحد صنایع بستهبندی پوره میوه و رب گوجه فرنگی با سرمایهگذاری دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و مجتمع رفاهی و خدماتی با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال است که هماکنون به بهرهبرداری رسیدهاند و نقش مهمی در اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان دارند.
وی گفت: همچنین کلنگ طرح توسعه مرحله دوم کارخانه تصفیه شکر نهالی با سرمایهگذاری یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به زمین زده شد که در آینده نزدیک فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد خواهد کرد.
بابازاده، با اشاره به تأثیراقتصادی این طرحها افزود: درحال حاضر ۷۵ فرصت شغلی مستقیم درقالب این طرحها ایجادشده و با راهاندازی مرحله دوم کارخانه تصفیه شکر، تعداد فرصتهای شغلی به ۱۲۵ نفر افزایش خواهد یافت.
فرماندار شهرستان شاهیندژ تصریح کرد: این سرمایهگذاریها نشاندهنده عزم و توان بخش خصوصی شهرستان برای توسعه اقتصادی پایدار و نقشآفرینی در اشتغال و تولید است.