مولوی اهل سنت گفت: وحدت شیعه و سنی و انسجام کشور عامل پیروزی کشور در دفاع مقدس ۱۲ روزه بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مولوی صالحی در افتتاحیه رویداد تولید محتوای بسیج شهرستان تایباد، اتحاد را مستلزم ۳راهکار فردی، اجتماعی و سیاسی دانست و گفت: باید از تعصبات کورکورانه پرهیز کنیم و یکدیگر را تخریب نکنیم و فرهنگ گفتوگو را گسترش دهیم.
او با تأکید بر حمایت از رسانههای وحدت آفرین گفت: ما باید برای رسانههایی که تولید محتوای وحدت آفرین دارند ارزش مضاعف قائل شویم زیرا که سیره رسول گرامی اسلام وحدت و انسجام اجتماعی بوده و این را باید الگوی خود قرار دهیم.
رئیس حوزه علمیه مظهر التوحید تایباد گفت: برخی استقلال موشکی ما را زیر سئوال میبرند، اما این عده باید بدانند که اگر موشک نبود در جنگ پیروز نمیشدیم.
مولوی صالحی با اشاره به عملکرد یهود در طول سالها گفت: روی موشکهای رژیم غاصب صهیونیستی اسلام را هدف قرار داده است و باید برای نابودی این غده سرطانی تلاش و مجاهدت کنیم.