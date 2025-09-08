پخش زنده
حفاران غیرمجاز در شهرستان قلعه گنج دستگیر و به دستگاه قضایی معرفی شدند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با تاکید بر تثبیت امنیت مواریث فرهنگی با استفاده از ظرفیت دستگاههای همیار و مشارکتهای اجتماعی افزود: برابر گزارش رسیده از میراثبانان افتخاری و در هماهنگی با فرماندهی انتظامی شهرستان قلعه گنج، سه نفر حفار غیرمجاز در این شهرستان حین ارتکاب جرم شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ مجید فاریابی تصریح کرد: متهمان دستگیرشده به همراه ادله ارتکاب جرم با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شدند.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کرمان گفت: هرگونه دستاندازی سوداگران و حفاران غیرمجاز، زخمی بر پیکر فرهنگ و تاریخ ماست و برخورد قاطع با این افراد، تضمینی برای صیانت از اصالت، ماندگاری و انتقال این میراث به نسلهای آینده خواهد بود.
استان کرمان با سابقه تاریخی کهن و غنای فرهنگی ۱۰ اثر ثبت جهانی، بیش از ۸۰۰ اثر ملی و هزاران جاذبه تاریخی و طبیعی دارد..
قلعه گنج در ۴۰۰ کیلومتری جنوب مرکز استان کرمان قرار دارد و بر پایه بررسیهای باستانشناسی صورت گرفته سابقه استقرار در شهرستان قلعه گنج به هزاره پنجم قبل از میلاد میرسد.
آثار بسیار متنوع شامل تپههای باستانی، محوطهها، گورستانها، قناتها، زیارتگاهها، سنگ نگارهها، کورهها، کاروانسرا و قلعهها در قلعه گنج وجود دارد.