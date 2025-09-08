

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی فرهادی امروز در حاشیه دیدار وزیران آموزش و پرورش ایران و ارمنستان گفت: آزمون استخدامی ماده ۲۸ برای جذب حدود ۳۰ هزار معلم جدید مرداد برگزار و چند روز پیش نتایج کتبی آن مشخص شد. در حال حاضر مطابق قانون، ۲ برابر ظرفیت قبول شدگان به مرحله ارزیابی (حد نصاب) معرفی شدند.

وی ادامه داد: اکنون کانون‌های ارزیابی فعال برای این دسته از داوطلبان تشکیل و مشغول فعالیت شده است. مدارک مصاحبه عبارت است از مدارکی که امتیاز آور بوده شامل مدارک تاهل، تعداد فرزند همچنین داوطلبانی که مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت و مصوبه شورای عالی آموزش پرورش قبلاً سابقه فعالیت در آموزش و پرورش داشتند برای آنان سهمیه قائل خواهند شد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آن دسته از معلمانی که در مدارس غیر دولتی سابقه تدریس دارند در آزمون اخیر توانستند رتبه قبولی را کسب کنند (به ازای سابقه خدمتی به سن آنان افزوده خواهد شد)، این موضوع نیز در شورای ارزیابی در حال بررسی است.

وی ادامه داد: همچنین آن دسته از قبول شدگانی که دارای مدارک ایثارگری هستند نیز مدارک آنها در حال بررسی است. در مصاحبه مجوز‌هایی از جمله مهارت‌های معلمی، فن و قدرت بیان، تسلط به مبانی قرآنی، دینی و اعتقادی کشور مورد توجه است.