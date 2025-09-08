تیم چادرملو اردکان یزد و ملوان بندرانزلی به جای ساعت ۱۸، ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه روز شنبه ۲۲ شهریور در ورزشگاه تختی تهران به مصاف هم خواهند رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در چهارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس دو تیم ملوان بندرانزلی و چادرملو اردکان یزد به جای ساعت ۱۸ در ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه روز شنبه ۲۲ شهریور در ورزشگاه تختی تهران به مصاف هم خواهند رفت.

ملوانی‌ها تا پایان هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر با یک تساوی و یک برد با چهار امتیاز در رده ششم جدول رده بندی قرار دارند.