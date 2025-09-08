پخش زنده
امروز: -
طبق دادههای آماری مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری و همچنین اداره تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار، بازده تمام ابزار سرمایهگذاری بورس در هفته میانی شهریور مثبت بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این هفته صندوقهای طلا با کسب «۵.۳» درصد بازده مثبت، رکورددار کسب بازده در میان کلاسهای دارایی بودند.
بر اساس همین اطلاعات، سرمایهگذاران در صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا (طلا)، صندوقهای اهرمی، سهامی و همچنین بازار سهام در همین بازه زمانی به ترتیب مثبت «۵.۳»، «۴.۴»، «۴.۴» و «۳.۴» بازده موزون هفتگی کسب کردهاند.
طبق این دادههای آماری، در بازه زمانی ۶ تا ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، صندوقهای زعفران و صندوق در صندوقها به ترتیب «۳» و «۲.۹» درصد بازده موزون هفتگی را به ثبت رساند.
همچنین سرمایهگذاران در صندوقهای «مختلط، در اوراق بهادار با درآمد ثابت و همچنین صندوقهای در اوراق بهادار مبتنی بر کالا (انرژی)، به ترتیب «۱.۱»، «۰.۵» و «۰.۱» بازده موزون هفتگی، شناسایی کردند.