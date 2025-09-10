در فینال رقابت‌های دونفره جام بین‌المللی کاسپین، مهدی انصاری و امیرحسین حسنی از زنجان جام قهرمانی را از آن خود کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در رقابت‌های دونفره جام بین‌المللی کاسپین، مهدی انصاری و امیرحسین حسنی از زنجان با ارائه‌ی نمایشی خیره‌کننده، تیم فرزین خانجانی و علی حیاتی را مغلوب کرده و جام قهرمانی را بالای سر بردند.

این دیدار فینال، با پیروزی ۱۵ بر ۱۰ تیم خانجانی و حیاتی در دست اول آغاز شد.اما انصاری و حسنی با بازگشتی قدرتمند، دو دست بعدی را به ترتیب با نتایج ۱۵ بر ۱۳ و ۱۵ بر ۱۱ از آن خود کردند و قهرمانی را جشن گرفتند.

در همین بخش، علیرضا قاسمی، دیگر نماینده زنجان، به همراه هم‌تیمی خود به مقام سوم دست یافت. جام بین‌المللی کاسپین از تاریخ ۱۲ تا ۱۵ شهریورماه با حضور ورزشکارانی از شش کشور مختلف، در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.