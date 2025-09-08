به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، ملی‌پوشان کشورمان پس از پشت‌سر گذاشتن اردوی تدارکاتی در دوحه و برگزاری چند دیدار دوستانه مقابل مصر و قطر، حالا در فیلیپین مهیای یکی از مهمترین آزمون‌ها پیش از آغاز رقابت‌های جهانی می‌شوند.

شاگردان روبرتو پیاتزا با ترکیب ۱۴ نفره شامل بازیکنانی، چون مرتضی شریفی (کاپیتان)، علی رمضانی، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، بردیا سعادت، محمد ولیزاده، عیسی ناصری، یوسف کاظمی، امیرحسین اسفندیار، احسان دانش‌دوست، پوریا حسین‌خانزاده، علی حق‌پرست، محمدرضا حضرت‌پور و آرمان صالحی پا به میدان خواهند گذاشت.

در سوی دیگر میدان، شاگردان فابیو سولی قرار دارند که باید در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ و در گروه E به مصاف تیم‌های آلمان، بلغارستان و شیلی بروند.

اسلوونی با سابقه‌ای کوتاه، اما پربار در والیبال جهان، نخستین بار در سال ۲۰۱۸ در قهرمانی جهان حضور یافت و در جایگاه دوازدهم ایستاد، اما تنها چهار سال بعد، در رقابت‌های ۲۰۲۲ شگفتی‌ساز بزرگ تورنمنت شد و با عملکردی درخشان به مقام چهارم جهان رسید.

در ترکیب اسلوونی لژیونر‌های مطرحی همچون اوروش پلانینشیچ (رانا ورونا – ایتالیا)، روک براچکو (شومون – فرانسه)، ژیگا اشترن (ینی‌سی کراسنویارسک – روسیه) و نیک مویانوویچ (تور‌ها – فرانسه) حضور دارند که هر کدام می‌توانند ورق بازی را به سود تیمشان برگردانند.

این دیدار تدارکاتی که فردا (سه‌شنبه ۱۸ شهریور) از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت محلی برگزار می شود، فرصتی ارزشمند برای هر دو تیم است تا پیش از آغاز رسمی رقابت‌ها، توان فنی و تاکتیکی خود را محک بزنند.

بر اساس برنامه مسابقات، تیم ملی ایران در مرحله مقدماتی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ با تیم‌های مصر، تونس و فیلیپین (میزبان) هم‌گروه است و از روز ۲۳ شهریور کار خود را آغاز خواهد کرد. ملی‌پوشان ایران در نخستین بازی روز ۲۳ شهریور به مصاف مصر می‌روند، سپس روز ۲۵ شهریور برابر تونس قرار خواهند گرفت و در آخرین مسابقه مرحله گروهی نیز روز ۲۷ شهریور به مصاف فیلیپین خواهند رفت.