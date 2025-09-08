به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام استانداری خوزستان، استان خوزستان با بهره‌برداری از ۹۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ساخت ۱۸۴۲ مگاوات دیگر، موفق به کسب رتبه پنجم کشوری در بخش پیشرفت اجرای نیروگاه‌های تجدیدپذیر شد.

این موفقیت با بهره‌برداری از ۹۱ مگاوات نیروگاه و نیز در دست ساخت بودن ۱۸۴۲ مگاوات دیگر محقق شده است. حجم کل پروژه‌های در دست اجرا و بهره‌برداری شده در استان به ۱۹۳۳ مگاوات می‌رسد. این میزان پیشرفت، تحقق ۵ درصدی از برنامه ملی در این بخش را برای استان خوزستان به همراه داشته است.

بر اساس این گزارش، استان‌های تهران و مرکزی به ترتیب در جایگاه‌های ششم و هفتم پس از خوزستان قرار دارند.