خوزستان جایگاه پنجم کشوری نیروگاههای خورشیدی را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام استانداری خوزستان، استان خوزستان با بهرهبرداری از ۹۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ساخت ۱۸۴۲ مگاوات دیگر، موفق به کسب رتبه پنجم کشوری در بخش پیشرفت اجرای نیروگاههای تجدیدپذیر شد.
این موفقیت با بهرهبرداری از ۹۱ مگاوات نیروگاه و نیز در دست ساخت بودن ۱۸۴۲ مگاوات دیگر محقق شده است. حجم کل پروژههای در دست اجرا و بهرهبرداری شده در استان به ۱۹۳۳ مگاوات میرسد. این میزان پیشرفت، تحقق ۵ درصدی از برنامه ملی در این بخش را برای استان خوزستان به همراه داشته است.
بر اساس این گزارش، استانهای تهران و مرکزی به ترتیب در جایگاههای ششم و هفتم پس از خوزستان قرار دارند.