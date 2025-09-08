میرزا محمدباقر آشتیانی فقیه و عالم اهل آشتیان، فرزند میرزا احمد آشتیانی و نوه میرزا محمدحسن آشتیانی از رهبران جنبش تنباکو بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ محمدباقر آشتیانی در خاندان با علم و فضیلت بزرگ شد و در کنار پدر از افاضل خاندان آشتیانی و از علمای طراز اول تهران محسوب می شد که برای نشر تعالیم اسلامی خدمات گرانقدری انجام داد.

پدر عالم جلیل القدر میرزا محمدباقر آشتیانی، خود عالمی فاضل بود که در مدرسه سپهسالار تهران به تدریس علوم معقول و منقول اشتغال داشت و با بیانی ساده به ارشاد و هدایت مردم می‌پرداخت.

میرزا محمدباقر آشتیانی، سال‌های طولانی در زمان حیات پدر و از طرف او اداره امور مدرسۀ مروی را بر عهده گرفت و بعد از رحلت پدر متولی رسمی مدرسه مروی شد.

همچنین پدربزرگ محمدباقر آشتیانی، آیت الله محمدحسن آشتیانی یکی از بزرگترین عالمان دوران ناصرالدین شاه بود که به لحاظ علمی بر دیگر علمای تهران سبقت گرفت و مورد توجه طبقات گوناگون جامعه بود و در نهضت تنباکو نقش مؤثری ایفا کرد.

امام خمینی(ره) نیز در ۱۰ آذر ۱۳۵۸ شمسی اجازه نامه‌ای را به میرزا محمدباقر آشتیانی در اخذ وجوه شرعیه اعطاء کرد.

سرانجام این عالم جلیل القدر در ۱۶ شهریور ۱۳۶۳ در تهران دیده از جهان فروبست و در مقبره آشتیانی در شهر ری به خاک سپرده شد.

حضرت امام خمینی(ره) او را چهره‌های بارز بین علماء و فقهاء خواندند.