به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکرمان،سرهنگ علی کریمی در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران ایستگاه بازرسی شهید شعبانی این فرماندهی در حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون و نیسان وانت مشکوک شده و آنها را متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران با هماهنگی لازم در بازرسی از خودروهای مذکور مقدار ۲۹ تن گندم قاچاق خارج از شبکه توزیع که فاقد هرگونه مدارک مثبته بود را کشف و در این رابطه دو نفر دستگیر و خودروهای مربوطه نیز توقیف شدند.

سرهنگ کریمی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالای مربوطه را ۶ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعاً به پلیس گزارش نمایند.