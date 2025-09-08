\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u00a0\u061b \u067e\u0631\u0646\u06cc\u0627 \u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u06a9\u0633\u0628 \u0627\u0641\u062a\u062e\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0631\u0648\u0626\u06cc\u0646\u06af \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0632\u06cc\u0631 \u06f2\u06f3 \u0633\u0627\u0644 \u0648 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0622\u0633\u06cc\u0627\u060c \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0633\u062a\u0642\u0628\u0627\u0644 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\n\u00a0