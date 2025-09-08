\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0627\u0633\u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u06cc\u0627\u0628\u06cc \u0646\u062c\u0627\u062a \u063a\u0631\u06cc\u0642 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06f1\u06f6\u06f5 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06a9\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0634\u0634 \u0631\u062f\u0647 \u0633\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0627\u0631 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\u00a0\n\n\u00a0