آماده سازی هزارو ۲۰۰ کلاس درس در استان تهران
استاندار تهران گفت:در کمتر از ۱۰ ماه گذشته ۱۲۰۰ کلاس درس در استان تهران تکمیل و آماده بهرهبرداری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
محمدصادق معتمدیان در آئین آغاز طرح احداث ۱۱۰ مدرسه به همت بسیج سازندگی سپاه حضرت محمد رسولالله تهران بزرگ که در دبستان دخترانه شاهد کوثر برگزار شد گفت: با مجموعه اقداماتی که تاکنون در حوزه نوسازی و توسعه مدارس انجام شده، امروز شاهد آغاز احداث ۱۱۰ مدرسه جدید به همت بسیج سازندگی هستیم که موجب افزایش سرانه آموزشی در تهران خواهد شد.
وی افزود: علاوه بر کمبود سرانه آموزشی، در حوزه مقاومسازی و مدارس نیازمند تخریب نیز با مشکلاتی روبهرو هستیم و براساس آمار حدود ۸۰۰ مدرسه در استان نیازمند توجه ویژه است.
معتمدیان با اشاره به تأکیدات رئیسجمهور در حوزه عدالت آموزشی گفت: یکی از راهبردهای اصلی دولت چهاردهم نهضت توسعه عدالت آموزشی بوده و در کمتر از ۱۰ ماه گذشته ۱۲۰۰ کلاس درس در استان تهران تکمیل و بهرهبرداری شده است.
مقام عالی دولت در استان تهران ادامه داد: با مدیریت مجموعه سازمان نوسازی مدارس، تاکنون عملیات احداث بیش از ۲۴۹ مدرسه آغاز شده که شامل ۳ هزار و ۲۰۰ کلاس درس است و با برنامهریزی صورت گرفته پیشبینی میکنیم تا قبل از پایان دولت چهاردهم تهران از محرومیت آموزشی خارج شود و جلوتر از برنامه هفتم توسعه به شاخص ۶.۱ متر مربع سرانه آموزشی دست یابیم.
استاندار تهران در پایان با قدردانی از فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله تهران بزرگ و مجموعه بسیج سازندگی خاطرنشان کرد که با همت این عزیزان و حمایت دولت، شاهد افتتاح و بهرهبرداری سریعتر مدارس در سطح استان خواهیم بود.