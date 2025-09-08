پخش زنده
امروز: -
مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری از ایجاد ۱۸۰۰ هسته فناور در حوزههای فنی خبر داد که ۶۰ هسته به هوش مصنوعی تعلق دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن، سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری و سازمان نظام صنفی رایانهای منعقد شد.
مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری در حاشیه مراسم امضای این تفاهم نامه گفت : این اقدام در حقیقت اقدامی در راستای بسیجکنندگی و همرسانی و همافزایی است و انشاءالله این تفاهمنامه تأثیرگذاری خوبی به خصوص در حوزه علوم و فناوریهای نوین داشت.
این استاد دانشگاه «شبکهسازی، جریانسازی و امیدآفرینی» را از جمله اهداف مهم بسیج علمی، پژوهشی و فناوری، معرفی کرد.
تقویت بنیه و تربیت کادر تراز انقلاب اسلامی از جمله دیگر مأموریتها و اقدامات این سازمان بود که در سخنان رضوینژاد مطرح شد.
وی تاکید کرد: این کار از جنس نخبه پروری است و یکی از کارهای درخشان در این حوزه ایجاد ۲۰۱ مجموعه نخبه پرور مردمی است که اداره و سازمان نیستند بلکه خود مردم دارند نخبعپروری را انجام میدهند و مهمتر آنکه با محوریت مساجد است. این اتفاق مبارک از کارهای بسیار درخشان است.
تولید دانش و فناوریهای نوین، تمدنساز و اقتدار آفرین از دیگر مأموریتهای سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری بود که رضوینژاد مطرح کرد.
وی افزود: امروز در این تفاهمنامه به حوزههای مأموریتی مشترک پرداخته شده و انشاءالله در حوزه علم و فناوری تأثیرگذار خواهد بود. به طوریکه در حوزههای اجتماعی و خدماتی و دفاع مقدس نیز تأثیر ویژهای دارد.
رضوی نژاد تاکید کرد: باید زمینه و عرصه برای نقش آفرینی هر چه بیشتر مردم فراهم شود. در حوزههای فنی حدوداً ۱۸۰۰ هسته فناور ایجاد شده که خدمت رسانی، استقرار و اتصال با کارفرما را سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری پشتیبانی کرده و از راهبری و آموزش کسب و کار و سایر نیازها این سازمان همراهی نموده است که ۶۰ هسته به هوش مصنوعی تعلق دارد.
وی گفت: این تفاهمنامه و طرح نهضت و خیزش جدید علمی میتواند ظرفیت خوبی برای انجام کارهای عملیاتی فراهم کند.
رضوینژاد گفت: در تولید علم و فناوری ظرفیتهای قشری قابل ملاحظهای وجود دارد از جمله در صنایع خلاق که تا کنون بیش از ۸۰ هسته در طرح امام صادق علیهالسلام مورد حمایت قرار گرفتهاند که از جمله هستههای رشدی هستند که تبدیل به شرکتهای خلاق میشوند. این تفاهمنامه در حوزه دانش و فناوریهای نوین میتواند بسیار تأثیرگذار باشد.