به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام کمیته بدوی انضباطی فدراسیون چوگان و بنا به گزارش کمیته‌های فنی و مسابقات این فدراسیون مبنی بر تخلفات صورت گرفته در مسابقات جام آذرتاش، هفته نهم لیگ ملی چوگان، آرای زیر صادر و متن حکم صادره اعلام میگردد:

برابر گزارش و نظر کمیته‌های فنی و برگزاری مسابقات جلسه کمیته انضباطی فدراسیون چوگان تشکیل و با اکثریت آرا موارد ذیل ابلاغ میگردد:

۱ - تیم کانون چوگان البرز بدلیل استفاده غیر مجاز از یک راس اسب به نام پالرمو که در روز اول مسابقات برای تیم کمانگیران قزوین بازی کرده بود، برابر بند پ و ماده ۲ قانون فدراسیون جهانی و فدراسیون چوگان، بازنده بازی فینال می‌باشد.

۲-آقای امیر حسین حسینی بازیکن تیم نزاجا بدلیل بازی با اسب خلیفه در دو چوکه پیاپی، ضمن تذکر کتبی به میزان دو جلسه از حضور در مسابقات رسمی در لیگ ملی چوگان محروم میگردد.

۳- براساس رای صادره نتیجه نهایی جام آذرتاش به شرح ذیل می‌باشد:

تیم نزاجا مقام اول

کانون چوگان البرز مقام دوم

تیم قصرفیروزه مقام سوم