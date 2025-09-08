به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان گفت: با پایان عملیات مرمت در گذر تاریخی کمر زرین، نخستین موزه باستان‌شناسی شهری کشور شکل می‌گیرد؛ طرحی که می‌تواند اصفهان را به الگویی ملی بدل کند.

محمدعلی ایزدخواستی افزود: دو سال پیش در جریان عملیات عمرانی، بقایای یک کارگاه سفال‌پزی و سپس سازه‌های سالم یک محله تاریخی از دل خاک بیرون آمد که نشان‌دهنده وجود لایه‌های شهری ناشناخته در اصفهان است.

وی ادامه داد: این یافته‌ها هزاران قطعه سفال و کاشی زرین‌فام را شامل می‌شود و بخشی از زندگی روزمره اصفهانیان قرون گذشته را آشکار کرده است از ماهیت زندگی تا گذر بندی و شکل سازه‌های صنعتی آن زمان که همه در کنار هم قرار داشتند.

ایزدخواستی گفت: گذر کمر زرین اکنون در حال تبدیل شدن به نخستین موزه باستان‌شناسی شهری در قالب فضای باز شهری است؛ موزه‌ای که مجموعه‌ای از روایت‌های تاریخی، یافته‌های باستانی و آثار مرمت‌شده را در اختیار مردم و پژوهشگران قرار می‌دهد.

مسئول بافت تاریخی شهر اصفهان افزود: این موزه می‌تواند اصفهان را به یکی از مقاصد جدید گردشگری فرهنگی و علمی کشور تبدیل کند و حتی ظرفیت قرار گرفتن در فهرست طرح‌های میراث جهانی یونسکو را داراست.

وی از آغاز مرحله دوم مطالعات گذرکمر زرین خبر داد و گفت: همزمان کاوش‌های باستان‌شناسی در سایر سایت‌های باستانی نیز در دستور کار قرار دارد.