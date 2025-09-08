معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد: سوادآموزی در دنیای امروز دیگر منحصر به خواندن و نوشتن نیست و لزوم آموزش ابعاد گسترده سواد باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدی با اشاره به هفدهم شهریور، روز جهانی مبارزه با بی سوادی گفت: سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی (یونسکو) با توجه به اهمیت آموزش در زندگی انسان‌ها این روز را در تقویم جهانی نامگذاری کرده که یادآور نخستین کنفرانس جهانی آموزش در سال ۱۹۶۵ در تهران است.

وی شعار امسال این سازمان را ارتقای سوادآموزی در عصر دیجیتال توصیف کرد و افزود: سوادآموزی در دنیای امروز دیگر منحصر به خواندن و نوشتن نیست و لزوم آموزش ابعاد گسترده سواد باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان ادامه داد: آنچه که امروز باید در صدر برنامه ریزی‌های دست اندرکاران و مسئولان آموزش قرار گیرد اهمیت استفاده از ابزار‌های دیجیتال در فرآیند سوادآموزی است.

محمدی اظهار داشت: این مساله در استان از گذشته در دست اقدام بوده تا ان شاء الله بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های آموزش و پرورش و همکاری دستگاه‌های مرتبط، دامنه فعالیت‌های خود راگسترش داده و خدمات ارزنده‌ای ارائه دهیم.