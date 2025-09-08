نمایشگاه ایران‌نوشت از ۱۸ تا ۲۸ شهریورماه همه روزه از ساعت ۱۴ تا ۲۱ میزبان دانش‌آموزان، محصلان و سایر علاقه‌مندان خواهد بود.

یازدهمین نمایشگاه ایران نوشت از فردا آغاز به کار می‌کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست خبری یازدهمین دوره نمایشگاه «ایران‌نوشت» با حضور خانواده‌های شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه فردا (۱۸ شهریور) ساعت ۱۵ در شبستان مصلای امام خمینی برگزار می‌شود.

در این نشست، مهدی کلانتری دبیر نمایشگاه و مدیرعامل مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی نیز حضور خواهد داشت.

یازدهمین دوره نمایشگاه «ایران‌نوشت» با محوریت شهدای دفاع مقدس و شهدای هوافضا، محصولات و تولیدات جدید ایرانی را رونمایی خواهد کرد.