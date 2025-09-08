دومین اردوی جهادی دامپزشکی در جنوب فارس با محوریت شهرستان جهرم و با هدف ارتقای بهداشت دام و حمایت از دامداران مناطق کم‌برخوردار آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دومین اردوی جهادی دامپزشکی در روستای سه‌چاه بخش مرکزی شهرستان جهرم با مشارکت اداره دامپزشکی و بسیج جامعه کشاورزی آغاز شد.

این طرح گسترده، ۱۱ شهرستان شامل اوز، جویم، جهرم، خفر، خنج، فیروزآباد، قیروکارزین، گراش، لارستان، لامرد و مهر را پوشش می‌دهد.

خدمات ارائه‌شده در این اردو شامل واکسیناسیون رایگان دام سبک و سنگین علیه بیماری‌های تب برفکی و بروسلوز، واکسیناسیون سگ‌های گله علیه بیماری هاری، سمپاشی، معاینه و سونوگرافی رایگان دام‌ها و توزیع دارو‌های اساسی است.

همچنین در ادامه برنامه‌ها و در قالب طرح ملی تب برفکی فاز یک ۱۴۰۴، تمامی دام‌های سبک و سنگین شهرستان جهرم زیر پوشش واکسیناسیون قرار خواهند گرفت.