به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، ایالت پنجاب پاکستان همچنان با مشکلات ناشی از سیل گسترده در این ایالت دست و پنجه نرم می‌کند. سیل گسترده زندگی هزاران خانواده را با مشکل رو‌به‌رو کرده است. برای رسیدن به مناطق آسیب دیده از سیل فقط از قایق می‌توان استفاده کرد.