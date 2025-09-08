پخش زنده
امروز: -
ایالت پنجاب پاکستان همچنان با مشکلات ناشی از سیل گسترده در این ایالت دست و پنجه نرم میکند. سیل گسترده زندگی هزاران خانواده را با مشکل روبهرو کرده است. برای رسیدن به مناطق آسیب دیده از سیل فقط از قایق میتوان استفاده کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، ایالت پنجاب پاکستان همچنان با مشکلات ناشی از سیل گسترده در این ایالت دست و پنجه نرم میکند. سیل گسترده زندگی هزاران خانواده را با مشکل روبهرو کرده است. برای رسیدن به مناطق آسیب دیده از سیل فقط از قایق میتوان استفاده کرد.