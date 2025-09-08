به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، در این میان پلیس برای پراکنده کردن تجمع کنندگان از گاز اشک آور شد استفاده کرد و به گفته رسانه‌های ترکیه، ده‌ها نفر در این کشمکش بازداشت شدند.

گفتنی است همزمان با آغاز این تجمع، دسترسی به برخی از شبکه‌های مجازی ترکیه محدود شده و بنا به اعلام اداره ارتباطات و امور رسانه‌ای نهاد ریاست جمهوری ترکیه، چندین حساب کاربری بدلیل نشر محتوا‌های خلاف واقعیت محدود شده است.