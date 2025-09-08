پخش زنده
تجمع معترضان به رئیس انتصابی تشکیلات استانی حزب جمهوری خلق استانبول که از شب گذشته شروع شده بود امروز هم ادامه یافت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، در این میان پلیس برای پراکنده کردن تجمع کنندگان از گاز اشک آور شد استفاده کرد و به گفته رسانههای ترکیه، دهها نفر در این کشمکش بازداشت شدند.
گفتنی است همزمان با آغاز این تجمع، دسترسی به برخی از شبکههای مجازی ترکیه محدود شده و بنا به اعلام اداره ارتباطات و امور رسانهای نهاد ریاست جمهوری ترکیه، چندین حساب کاربری بدلیل نشر محتواهای خلاف واقعیت محدود شده است.