\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u00a0\u061b \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0645\u0627\u0647\u0646\u0634\u0627\u0646 \u0648\u0627\u06cc\u062c\u0631\u0648\u062f \u062f\u0631\u0645\u062c\u0644\u0633 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0632 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a \u062d\u0642\u0648\u0642 \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u0645\u0639\u0627\u062f\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0639\u0645\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u00a0\u060c \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a \u0645\u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u062a \u06af\u0646\u062f\u0645 \u0648 \u00a0\u062a\u0639\u06cc\u06cc\u0646 \u062a\u06a9\u0644\u06cc\u0641 \u067e\u0633\u0645\u0627\u0646\u062f \u0631\u0648\u06cc \u062f\u0631 \u0635\u062d\u0646 \u0639\u0644\u0646\u06cc \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0635\u062d\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f.\u00a0\u00a0\n