به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ساماندهی مطلوب هواداران فوتبال در بیست و پنجمین دوره لیگ برتر از اهداف مهم برگزاری مسابقات در فصل جاری است و به همین دلیل در تلاش هستیم تا با همکاری باشگاه‌ها و هیات‌های فوتبال میزبان، نیرو‌های امنیتی، انتظامی و حراست تماشاگران شرایط مناسب تری برای حضور در ورزشگاه و تماشای مسابقات داشته باشند.

در هفته سوم لیگ برتر یکی از پر تماشاگرترین مسابقات دیدار پرسپولیس و فولاد خوزستان است که روز شنبه در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار می‌شود و به منظور ساماندهی مطلوب تماشاگران در این مسابقه جلسه ویژه‌ای در سازمان لیگ و با حضور محمدرضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ، حجت اله بهمنی مدیر روابط عمومی وامور فرهنگی، امیرحسین روشنک مسئول لیگ برتر، سرهنگ سیدمحسن میرموسوی، سرگرد مسلم حق نژاد نمایندگان یگان ویژه غرب استان تهران، مسئولان کانون‌های هواداری خانم و آقای پرسپولیس و مسئولان جمعیت حامیان هواداران فوتبال برگزار شد.

در این نشست ضمن بحث و گفت‌و‌گو در خصوص چالش‌ها و مسایل مختلف هواداری فوتبال مقرر شد در این دیدار تمامی ارکان برگزار کننده مسابقه به همراه همیاران و هواداران فوتبال تلاش کنند تماشاگران روی شماره بلیت صندلی خریداری شده خود مستقر شوند.