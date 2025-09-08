به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، روز دوازدهم شهریور، سوم سپتامبر، مراسم هشتادمین سالروز پایان جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل به عنوان رژه روز پیروزی در پکن برگزارشد. بیش از ۳۰ تن از مقامات کشور‌های مختلف از جمله رئیس جمهور کشورمان از نزدیک شاهد این رژه بودند. این رژه اگرچه از زمان برگزاری تاکنون در کانون توجه رسانه‌ها قرارگرفته و حواشی زیادی داشته. اما کمتر به زوایای پنهان آن و تلاش یکساله طراحان و برگزارکنندگان این مراسم بزرگ پرداخته شده. در این مستند تلاش شده تا برخی از ناگفته‌های این رژه، بازگو شود.