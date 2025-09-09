به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ پیش رویداد هجدهمین جشنواره ملی آش ایرانی با حضور ۲۰۰ شرکت کننده برگزار شد .

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: اولین روز از پیش رویداد جشنواره ملی آش ایرانی امروز با حضور ۱۰۰ شرکت کننده در گذر گردشگری اشراق شهر زنجان آغاز شد.

موسوی افزود: ۲۰۰ نفر برای پیش رویداد هجدهمین جشنواره ملی آش ایرانی شرکت کرده‌اند که این رویداد ملی ۱۵ و ۱۶ شهریور در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد.

وی گفت : پس از برگزاری رقابت‌های مرحله مقدماتی بین متقاضیان به ۱۰ شرکت‌کننده برتر زنجانی، غرفه طبخ آش‌های سنتی در جشنواره پیش رو، اختصاص می یابد و ۳۰ غرفه نیز به استان‌های دیگر اختصاص خواهد یافت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: جشنواره ملی آش ایرانی به عنوان بزرگترین رویداد استان در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور به ثبت رسیده است. این جشنواره قدیمی‌ترین جشنواره غذای ایران است که همه‌ساله در شهر زنجان برگزار می‌شود.

وی گفت: این رویداد فرصتی مغتنم برای معرفی و ترویج فرهنگ غنی آشپزی ایرانی و همچنین حمایت از تولیدکنندگان و آشپزان بومی است.