وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش بی‌بدیل زنان در جامعه اشاره کرد و گفت: امروز ظرفیتی که در خانم‌ها وجود دارد در جمعیت آقایان نمی‌توان پیدا کرد.

عبودتیان به دیدار خود با رهبر معظم انقلاب در سال ۹۲ اشاره کرد و نقل قول کرد: رهبر فرمودند در مقابل ما یک جبهه شکل گرفته که جبهه فرهنگی سیاسی غرب است و یکی هم جبهه سرمایه‌داری است که در دل آن جبهه صهیونیستی و در کنار آن جبهه ارتجاع وجود دارد. اینها در مقابل ما شدند یک جبهه و ما نمی‌توانیم و این نمی‌شود مگر با جبهه‌های مردمی.

وی افزود که در این جنگ ۱۲ روزه همه فهمیدیم نقش جبهه مردمی را و حتی نتانیاهو هم امیدش به مردم بود ولی برعکس آنچه فکر می‌کرد اتفاق افتاد.

عبودیان با اشاره به سخنان “سید مقاومت”، گفت: اگر بین مقاومت و وحدت دوگانگی ایجاد شد شما بروید سمت وحدت.

وی تأکید کرد که نقشه راه را رهبر معظم انقلاب تعیین کرده‌اند و مسئله ظهور و اتحاد ایران و اسلام در دل این است.

مدیرعامل جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در پایان سخنانش، افتخار این جبهه را “دنبال کردن امر رهبر” دانست.

حجت‌الاسلام خضری دبیر سابق ستاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان هم با اشاره به ماهیت مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، تأکید کرد که این مجموعه هیچ‌گاه قصد تبدیل شدن به یک سازمان رسمی را نداشته و همواره با الهام از فرمایشات رهبر معظم انقلاب، «چراغ خاموش» حرکت کرده است.

وی افزود: افتخار می‌کنیم که از نام جبهه فرهنگی در هیچ ساختار رسمی استفاده نکردیم؛ هدف ما ایجاد اعتماد به نفس و خودباوری در میان نیرو‌های مردمی بود.

حجت‌الاسلام خضری با مرور فعالیت‌های ده‌ساله این ستاد، به نقش‌آفرینی در راه‌اندازی ستاد مردمی اربعین، ارتباط با هیأت‌های عراقی و پیوند فرهنگی با جوانان لبنانی اشاره کرد و گفت: امروز مباحثات طلبگی ما افق بین‌المللی پیدا کرده و حلقه‌های میانی باید نقش مؤثرتری در تصمیم‌سازی ایفا کنند.

در ادامه، خانم سیدی، معاون بانوان بنیاد فرهنگی خاتم‌الاوصیا، با تأکید بر جایگاه بانوان در جبهه فرهنگی، گفت: در قاموس جبهه فرهنگی، ادبیاتی حاکم است که کمتر در مجموعه‌های دیگر دیده می‌شود.

وی ضمن قدردانی از همسر حجت‌الاسلام خضری، افزود: پشت هر مجاهدی، یک بانوی مجاهد ایستاده است. امیدواریم در دوره جدید نیز ظرفیت بانوان به‌درستی دیده شود و زمینه بهره‌مندی بیشتر از توان آنان فراهم گردد.

این مراسم با حضور جمعی از فعالان فرهنگی، اعضای حلقه‌های میانی و خانواده‌های جبهه فرهنگی برگزار شد و بر استمرار حرکت مردمی و مؤثر این جریان در استان قزوین تأکید گردید.

در پایان مراسم حجت‌الاسلام خضری به عنوان رییس شورای راهبردی جبهه فرهنگی قزوین منصوب و حسین باغبان‌ها به عنوان دبیر جدید این ستاد معرفی شد.