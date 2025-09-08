به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر حج و زیارت خوزستان گفت: از ابتدای شهریور ماه امسال تاکنون ۹۲۰ نفر زائر خوزستانی در قالب ۴ کاروان برای انجام اعمال حج عمره به سرزمین وحی اعزام شده‌اند.

محمد امین یاقوت با اشاره به اینکه هر پنج روز یک بار دو کاروان حج عمره در قالب یک پرواز از استان خوزستان به کشور عربستان اعزام می‌شوند، ادامه داد: پرواز حجاج خوزستانی به سرزمین وحی برای انجام اعمال حج عمره تا پایان سال جاری ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه حاجیانی که دارای فیش حج عمره سال ۱۳۹۰ به قبل هستند به سرزمین وحی اعزام می‌شوند، بیان کرد: در تلاش هستیم از آبان ماه امسال ظرفیت اعزام حجاج در استان را افزایش دهیم.