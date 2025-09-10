به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سجاد قناعتیان سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی جهرم گفت: این شهرستان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید لیموترش در کشور، امسال نیز با بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ هکتار باغ لیموترش میزبان فصل برداشت پُربار این محصول است.

او افزود: برداشت لیموترش از جهرم به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود؛ لیموی پرشین از اواخر تیر آغاز شده است و برداشت لیموی لیسبون تا اواخر دی ادامه دارد. همچنین ارقام دیگری مانند لیموی محلی (آب) نیز در این چرخه برداشت می‌شوند.

قناعتیان بیان کرد: بر اساس بررسی الگوی مصرف، حدود ۴۰ درصد محصول به‌صورت تازه‌خوری و تولید آبلیمو طبیعی مصرف می‌شود و مابقی به صنایع فرآوری ازجمله تولید کنسانتره، اسانس، مربا و خشکبار راه می‌یابد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی جهرم تأکید کرد: بخشی از محصول لیموترش جهرم علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به بازار‌های جهانی صادر می‌شود که این امر نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشاورزی منطقه دارد.