پخش زنده
امروز: -
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی جهرم گفت: پیشبینی میشود امسال از باغهای این شهرستان ۱۴۰ هزار تُن لیموترش برداشت و روانه بازار شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سجاد قناعتیان سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی جهرم گفت: این شهرستان بهعنوان یکی از قطبهای اصلی تولید لیموترش در کشور، امسال نیز با بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ هکتار باغ لیموترش میزبان فصل برداشت پُربار این محصول است.
او افزود: برداشت لیموترش از جهرم بهصورت مرحلهای انجام میشود؛ لیموی پرشین از اواخر تیر آغاز شده است و برداشت لیموی لیسبون تا اواخر دی ادامه دارد. همچنین ارقام دیگری مانند لیموی محلی (آب) نیز در این چرخه برداشت میشوند.
قناعتیان بیان کرد: بر اساس بررسی الگوی مصرف، حدود ۴۰ درصد محصول بهصورت تازهخوری و تولید آبلیمو طبیعی مصرف میشود و مابقی به صنایع فرآوری ازجمله تولید کنسانتره، اسانس، مربا و خشکبار راه مییابد.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی جهرم تأکید کرد: بخشی از محصول لیموترش جهرم علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به بازارهای جهانی صادر میشود که این امر نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشاورزی منطقه دارد.