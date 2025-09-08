به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مهدی انتصاری از ثبت نام ۸۰۰ نفر برای حضور در گروه‌های جهادی در مناطق مختلف استان گلستان خبر داد و گفت: ۱۳۰ پزشک هم در گروه‌های جهادی مختلف در کنار ثبت نام کنندگان به جامعه هدف خدمت رسانی می‌کنند.

مسئول گروه‌های جهادی بنیاد برکت استان گلستان ادامه داد: از تعداد کمتر از ۴۰ نفر غیر گلستانی هستند.

او افزود: سه شنبه ساعت ۱۵ عصر تیم ۱۵۰ نفر گروه‌های جهادی گرگان عازم قلعه قافه مینودشت می‌شود.

انتصاری افزود: تیم دانش آموزی متشکل از صد دختر و صد پسر دانش آموز در دهنه زرین گل حضور خواهند داشت.

او ادامه داد: روز چهارشنبه افتتاحیه برنامه‌های جهادی در دوزین مینودشت با حضور ۲۵۰ جهادگر برگزار می‌شود.

مسئول گروه‌های جهادی بنیاد برکت استان گلستان گفت: ۱۰۰ نفر هم در شهرستان‌های رامیان و آزادشهر حضور خواهند یافت.

انتصاری ادامه داد: تیم‌های پزشکی هم در نقاط مختلف استان مستقر می‌شوند.

او افزود: همچنین روز یکشنبه آینده ۱۰ مدیرکل از استان گلستان در کنار سایر جهادگران به فعالیت‌های جهادی خواهند پرداخت.

انتصاری افزود: فعالیت جهادگران از صبح چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه آغاز می‌شود و تا شامگاه دوشنبه ۲۴ شهریور ادامه خواهد داشت.