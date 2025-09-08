پخش زنده
امروز: -
مسئول گروههای جهادی بنیاد برکت استان گلستان از فعالیت ۹۳۰ جهادگر در مناطق مختلف استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مهدی انتصاری از ثبت نام ۸۰۰ نفر برای حضور در گروههای جهادی در مناطق مختلف استان گلستان خبر داد و گفت: ۱۳۰ پزشک هم در گروههای جهادی مختلف در کنار ثبت نام کنندگان به جامعه هدف خدمت رسانی میکنند.
مسئول گروههای جهادی بنیاد برکت استان گلستان ادامه داد: از تعداد کمتر از ۴۰ نفر غیر گلستانی هستند.
او افزود: سه شنبه ساعت ۱۵ عصر تیم ۱۵۰ نفر گروههای جهادی گرگان عازم قلعه قافه مینودشت میشود.
انتصاری افزود: تیم دانش آموزی متشکل از صد دختر و صد پسر دانش آموز در دهنه زرین گل حضور خواهند داشت.
او ادامه داد: روز چهارشنبه افتتاحیه برنامههای جهادی در دوزین مینودشت با حضور ۲۵۰ جهادگر برگزار میشود.
مسئول گروههای جهادی بنیاد برکت استان گلستان گفت: ۱۰۰ نفر هم در شهرستانهای رامیان و آزادشهر حضور خواهند یافت.
انتصاری ادامه داد: تیمهای پزشکی هم در نقاط مختلف استان مستقر میشوند.
او افزود: همچنین روز یکشنبه آینده ۱۰ مدیرکل از استان گلستان در کنار سایر جهادگران به فعالیتهای جهادی خواهند پرداخت.
انتصاری افزود: فعالیت جهادگران از صبح چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه آغاز میشود و تا شامگاه دوشنبه ۲۴ شهریور ادامه خواهد داشت.