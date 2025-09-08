به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت و خانواده شهرستان خنداب با موضوع سلامت و امنیت غذایی تشکیل و در آن بر همراهی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی با شبکه بهداشت و درمان در جهت اجرای برنامه های سلامت محور تأکید شد.

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان زرندیه تشکیل و در آن بر برخورد قانونی با سوداگران مرگ تأکید شد.

در نشستی که با حضور مسئولان شهرستان خنداب و جمعی از بهورزان برگزار شد با اشاره به جایگاه خطیر این قشر زحمت کش از تلاش شبانه روزی آنها قدردانی شد.

جلسه شورای مسکن شهرستان کمیجان تشکیل و در آن وضعیت مسکن ملی فاز ۳ و اگذاری‌های زمین به مددجویان این شهرستان بررسی شد.

در پایان مقرر شد تا یک ماه آینده عملیات زیرسازی و آسفالت مسکن ملی فاز ۱ و ۲ توسط دستگاه‌های ذی ربط انجام شود.

در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شهرستان شازند موضوع پرداخت تسهیلات فرزندآوری و اهدای زمین مورد تأکید قرار گرفت.