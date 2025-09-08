به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اعلام کرد: به علت فرسودگی و گرفتگی خط اصلی انتقال فاضلاب دو طرف خیابان لاله جنوبی- حدفاصل سه راه فاطمیه تا پمپ بنزین - به‌منظور پیشگیری از فروریزش شبکه، عملیات اصلاح بخشی از این خط انتقال از ساعت ۲۳ شامگاه دوشنبه ۱۷ شهریور آغاز می‌شود.

مهرداد خورسندی افزود: بر این اساس دو طرف خیابان لاله حداقل به مدت ۷۲ ساعت مسدود خواهد شد و همشهریان باید از مسیر‌های جایگزین تردد کنند.