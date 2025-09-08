مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گفت: ۲۶۰ طرح عمرانی با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان در استان اجرا شده است.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام «مجید میرزایی» مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان در نشست خبری با اصحاب رسانه و ضمن تبریک هفته وحدت و هفته وقف، اظهار داشت: در سال گذشته ۲۶۵ طرح عمرانی در حوزه مساجد و اماکن مذهبی استان تعریف و اجرایی شده است که برای آنها بیش از ۲۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت.

وی افزود: این طرح‌ها با مشارکت خیرین و اعتبارات دولتی اجرا شده و هدف ما افزایش سرانه مذهبی در مناطق پرجمعیت استان است.

حجت الاسلام میرزایی همچنین با اشاره به اینکه ۲۶۰ موقوفه در استان وجود دارد بیان کرد: برنامه‌ریزی شده است که تا پایان سال آینده، تمامی موقوفات استان دارای سند رسمی باشند و خوشبختانه ایلام نخستین استان کشور در صدور اسناد موقوفات منفعتی است.

وی با اشاره به اینکه امسال و در هفته وقف برنامه های متنوعی برگزار می‌شود مطرح کرد: برنامه مهر تحصیلی، حضور در آیین غبار روبی بقاع متبرکه و اجرای محافل انس با قرآن از مهترین برنامه‌های این هفته در استان است.

گفتنی است حدود هزار مسجد، حسینیه و زیارتگاه در استان ایلام وجود دارد که نقش مهمی در ارتقای فرهنگ دینی و مذهبی این منطقه ایفا می‌کنند.