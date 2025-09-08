پخش زنده
رویداد ملی «توربو فروش» همزمان با سراسر کشور و با هدف آموزش مهارتهای کسبوکار و فروش اینترنتی در مریوان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ۶۰ نفر از مربیان و مهارتآموزان مراکز فنی و حرفهای استان در رویداد توربو فروش حضور داشتند.
علوی مدیر کل آموزش فنی و حرفهای استان کردستان در این سمینار اظهار داشت: با اجرای این طرح امیدواریم کارآموزان بتوانند از پلتفرمهایی مانند دیجیکالا و همچنین از نمایشگاه و فروشگاههای دائمی که در مراکز آموزش ویفا ایجاد میکنیم محصولات خود را عرضه نمایند.
این سمینار فرصتی مهم برای ارتقای مهارتهای کارآموزان و بستری مناسب برای ورود آنها به بازار کار و کارآفرینی است.