صدای پر و بال جبرئیل می‌آید تا میلاد پیامبر رحمت (ص)، تاج آفرینش و نوه گرامیشان صادق آل محمد را تبریک گوید.

امشب ماه به آغوش حضرت آمنه خواهد آمد و جهان در نور خواهد درخشید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دل‌ها امشب از شوق ولادت پیامبری عزیز پر از شور و شوق است. حضرت محمد (ص) نور مطلق بود از جانب رب متعال که به تاریکی زمین بخشیده شد.

خلقت بهانه نداشت اگر محمد (ص) نبود. امروز بهانه خلقت به دنیا آمد تا پروردگار به خود آفرین گوید که بهترین آفریدگاران است. خدای را به خاطر آفرینش پیامبر عزیزمان شکرگزاریم.

میلاد والا پیامبر (ص)، چراغ دانش تا روز قیامت روشن و روشنی‌بخش است با ولادت حضرت محمد (ص) نوری از شهر مکه درخشید و فروغ ایزدی پدیدار شد، چشمه فیض الهی جوشیدن گرفت و جهان از تشنگی درآمد. هفدهم ربیع الاول از آسمان خورشیدی به زمین آمد و شب زمین را تبدیل به روز کرد.

ربیع یعنی بهار و چه بهاری از ربیع‌الاول بهاری‌تر که میلاد عصاره خلقت را در خود جای داده است؟

امشب سخن ازجان جهان بایدگفت / توصیف رسول (ص) انس و جان باید گفت

در شـــــام ولادت دو قــطب عالم / تبریک به صــاحب الزمان (عج) باید گفت....