معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل راه آهن ایران با اشاره به افق حمل هفت میلیون تنی بار در سال ۲۰۲۶، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم حداقل یک و نیم میلیون تن از این حجم از مسیر اینچه‌برون منتقل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، ذاکری گفت: امیدوارم با حمایت بخش‌های استانی و ستادی، این هدف استراتژیک محقق شود.

او با ابراز امیدواری نسبت به تحقق این اهداف، بر ضرورت هم‌افزایی و رفع موانع تأکید کرد و گفت: با همکاری و همدلی، می‌توانیم گام بلندی در توسعه ترانزیت ریلی و تقویت جایگاه ایران در کریدور‌های بین‌المللی برداریم.

کریدور ریلی شمال-جنوب؛ فرصتی طلایی برای توسعه اقتصادی ایران و منطقه

استاندار گلستان با اشاره به ظرفیت‌های عظیم راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، بر لزوم بهره‌برداری حداکثری از زیرساخت‌های ریلی کشور تأکید کرد.

علی اصغر طهماسبی مسیر ریلی اینچه‌برون را به‌عنوان امن‌ترین، کوتاه‌ترین و اقتصادی‌ترین کریدور ریلی برای اتصال کشور‌های آسیای میانه به جنوب ایران معرفی کرد.

استاندار گفت: این خط ریلی نه‌تنها برای استان گلستان بلکه برای کل ایران فرصت بی‌نظیری برای تقویت اقتصاد ملی و منطقه‌ای فراهم می‌آورد.