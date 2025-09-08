معاون رئیس قوه قضاییه از اجرای آییننامه ماده ۱۴ و صدور شناسه یکتا برای واحدهای پیشفروششده ساختمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ساری از نهایی شدن آییننامه ماده ۱۴ قانون الزام و آمادگی سازمان ثبت برای صدور شناسه یکتا در حوزه پیشفروش ساختمان خبر داد.
حسن بابایی با اشاره به مشکلات پیشآمده در زمینه فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر، گفت: بر اساس آییننامه جدید ماده ۱۴ که اخیراً از سوی دولت ابلاغ شده، سازمان ثبت اسناد آماده است برای هر واحد پیشفروش شده، شناسه یکتا تعریف و اختصاص دهد.
وی افزود: در سامانه املاک، واحد پیشفروششده قفل خواهد شد و چنانچه فروشنده بخواهد همان واحد را دوباره به فرد دیگری بفروشد، سامانه از این اقدام جلوگیری میکند.
بابایی تصریح کرد: در آینده نزدیک این آییننامه عملیاتی میشود و با اجرای آن، بستر صحیح و قانونی برای پیشفروش ساختمان فراهم خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: این آییننامه در واقع خلأهای موجود در قانون پیشفروش ساختمان را که در سالهای گذشته اجرایی نشده بود، برطرف میکند.