به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ساری از نهایی شدن آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون الزام و آمادگی سازمان ثبت برای صدور شناسه یکتا در حوزه پیش‌فروش ساختمان خبر داد.

حسن بابایی با اشاره به مشکلات پیش‌آمده در زمینه فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر، گفت: بر اساس آیین‌نامه جدید ماده ۱۴ که اخیراً از سوی دولت ابلاغ شده، سازمان ثبت اسناد آماده است برای هر واحد پیش‌فروش شده، شناسه یکتا تعریف و اختصاص دهد.

وی افزود: در سامانه املاک، واحد پیش‌فروش‌شده قفل خواهد شد و چنانچه فروشنده بخواهد همان واحد را دوباره به فرد دیگری بفروشد، سامانه از این اقدام جلوگیری می‌کند.

بابایی تصریح کرد: در آینده نزدیک این آیین‌نامه عملیاتی می‌شود و با اجرای آن، بستر صحیح و قانونی برای پیش‌فروش ساختمان فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: این آیین‌نامه در واقع خلأ‌های موجود در قانون پیش‌فروش ساختمان را که در سال‌های گذشته اجرایی نشده بود، برطرف می‌کند.