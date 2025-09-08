پخش زنده
صباغیان: طرح امنیت غذایی موجود، کارشناسی شده و وقت زیادی برای آن صرف شده و ضرورتی ندارد دوباره مسیر تازهای باز شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا صباغیان در جریان رسیدگی به تقاضای تعدادی از نمایندگان درخصوص بررسی طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اصل ۸۵ یکی از بازوان قدرتمند مجلس است که ما کمتر از آن استفاده کردهایم. اگر این اختیار بیشتر به کمیسیونهای تخصصی داده میشد، وقت مجلس در صحن برای کارهای اصلی و نظارتی آزادتر میماند.
وی افزود: بسیاری از شوراهای عالی، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، دقیقاً به این دلیل تشکیل شدند که ما از ظرفیت اصل ۸۵ برای تقویت کمیسیونها استفاده نکردیم.
این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: طرح امنیت غذایی که حدود سه تا چهار سال است در مجلس مطرح بوده، بارها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده و اکنون در مراحل پایانی رفع ایرادات قرار دارد.
وی ادامه داد: با توجه به این شرایط، چرا باید دوباره طرحی جدید تحت عنوان شرایط جنگی و بحرانی مطرح شود؟ این اقدام نوعی موازیکاری است و باعث هدررفت وقت و انرژی مجلس خواهد شد.
صباغیان تأکید کرد: وقتی ما قانونی تصویب میکنیم، قرار نیست محدود به شرایط جنگی یا بحرانی باشد، بلکه دائمی خواهد شد؛ بنابراین اینکه بگوییم کشور ممکن است در شرایط جنگی قرار بگیرد، دلیل کافی برای تعریف قانونی جدید نیست.
وی اظهار داشت: طرح امنیت غذایی موجود، کارشناسی شده و وقت زیادی برای آن صرف شده است؛ ضرورتی ندارد دوباره مسیر تازهای باز شود. به جای حل مشکلات، اینگونه اقدامات میتواند مشکل جدید ایجاد کند.