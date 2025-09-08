استاندار کرمان با اعلام انتخاب شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» گفت: هدف‌گذاری استان در سال آینده جلب توجه ملی و بین‌المللی به ظرفیت‌های بی‌بدیل گردشگری کرمان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان ، محمدعلی طالبی در بیستمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که امروز با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، با تأکید بر تدوین رویکردی نوین در توسعه گردشگری استان گفت: برای سال آینده شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» را برگزیدیم؛ شعاری که مأموریت اصلی آن جلب توجه ایران و جهان به ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد گردشگری کرمان است وبر این اساس، برنامه‌ریزی‌های دقیق و طرح‌های متوازن در حوزه زیرساخت، سرمایه‌گذاری و بازاریابی گردشگری در دستور کار قرار دارد.

استاندار کرمان با قدردانی از ابتکار برگزاری شورای راهبردی توسط صالحی‌امیری، این سازوکار را الگویی بی‌سابقه در تصمیم‌سازی کلان گردشگری کشور دانست و افزود: کرمان بزرگ‌ترین استان ایران از نظر جغرافیایی و یکی از کهن‌ترین خاستگاه‌های تمدنی جهان است؛ استانی که بیشترین آثار ثبت جهانی کشور را در خود جای دادهو به پشتوانه این پیشینه و تنوع اقلیمی و جغرافیایی، می‌تواند به مقصدی ممتاز در گردشگری داخلی و بین‌المللی بدل شود.

وی با اشاره به مزیت‌های زیرساختی استان گفت: وجود پنج فرودگاه فعال، شبکه گسترده ریلی، جاده‌های ارتباطی، مناطق ویژه اقتصادی و بیش از ۴۰ رشته ثبت‌شده صنایع‌دستی، کرمان را به استانی استراتژیک در عرصه گردشگری تبدیل کرده است. با اتکا به این ظرفیت‌ها هدف‌گذاری ما تبدیل کرمان به قطب برتر گردشگری ایران است.

استاندار کرمان اقدامات زیرساختی در حال اجرا را چنین برشمرد: راه‌اندازی یک ایرلاین جدید، بهسازی فرودگاه بم، توسعه شبکه ریلی، بازسازی جاده‌های مواصلاتی و ارتقای امکانات حمل‌ونقل از مهم‌ترین طرح‌هایی است که با هدف افزایش دسترسی گردشگران و ارتقای کیفیت سفر به کرمان دنبال می‌کنیم.

طالبی همچنین از طرح ایجاد منطقه ویژه گردشگری و زیارتی «ملک سلیمان» در جوار مرقد سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی خبر داد و گفت: وجود آثار تاریخی و فرهنگی ارزشمند در این محدوده، فرصتی کم‌نظیر برای توسعه گردشگری مذهبی و فرهنگی در استان فراهم کرده واین طرح می‌تواند به یکی از محور‌های رونق گردشگری کرمان در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر معادن استان افزود: کرمان علاوه بر گردشگری فرهنگی و زیارتی، می‌تواند پیشگام گردشگری معدنی در کشور باشد و تونل‌های معادن زغال‌سنگ، معادن فولاد و سنگ از ظرفیت‌های مهمی هستند که با برنامه‌ریزی اصولی می‌توانند به مقاصد جذاب گردشگری صنعتی و معدنی بدل شوند.