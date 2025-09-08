فرماندار تاکستان، اعلام کرد که روند استیضاح شهردار این شهر به دلیل رعایت نشدن مراحل قانونی مندرج در اصلاحیه جدید قانون شوراها، توسط هیات تطبیق فرمانداری رد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سلمانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در تشریح دلایل رد مصوبه استیضاح شهردار تاکستان، اظهار داشت: قانون جدید شورا‌ها به صراحت مشخص کرده است که مراحل قانونی از جمله تذکر، سوال و در نهایت استیضاح شهردار باید به درستی طی شود. طبق این قانون، هر عضو شورا حق دارد درباره عملکرد شهردار تذکر دهد و هیئت رئیسه موظف است خلاصه آن را در جلسه علنی قرائت و متن کامل را برای شهردار ارسال کند.

فرماندار تاکستان همچنین به فرآیند سوال از شهردار اشاره کرد و گفت: اعضای شورا می‌توانند سوالات کتبی و صریح خود را مطرح کنند که پس از بررسی در کمیسیون تخصصی و جلسه علنی، در صورت عدم قانع شدن سوال‌کنندگان، موضوع به رای گذاشته می‌شود. پیشنهاد استیضاح شهردار نیز باید با ذکر دلایل و امضای حداقل یک سوم اعضای شورا ارائه شود و هیات رئیسه موظف است درخواست را در اولین جلسه علنی اعلام وصول کند. پس از ده روز کاری، شهردار باید برای دفاع در جلسه رسمی حاضر شود و روند بررسی دفاعیات و رای‌گیری مطابق قانون انجام گیرد.

سلمانی به تبصره یک ماده قانونی اشاره کرد که فرآیند استیضاح نباید بیش از چهل و پنج روز طول بکشد، مگر آنکه سه چهارم اعضای شورا رای به اختلال در مدیریت شهری دهند.

فرماندار تاکید کرد: رد این مصوبه صرفاً به دلیل نقص در اشکال قانونی آن بوده و هیچ ارتباطی با صلاحیت یا عملکرد شهردار ندارد. اگر اعضای شورا اصرار بر استیضاح داشته باشند، می‌توانند با اصلاح روند طی شده و رعایت دقیق مفاد قانونی، مصوبه را مجدداً به فرمانداری ارائه کنند.