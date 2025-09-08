به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ اقشار مختلف مردم شهر سیمینه به همراه مسئولان در محفل مولودی خوانی، عشق و ارادت خود را به پیامبر (ص) نشان دادند.

در این مراسم ماموستا عباس احمدی امام جمعه بوکان اتحاد و همبستگی مردم را تنها راهکار غلبه بر دسیسه‌های دشمنان دانست.

خشایار صنعتی، فرماندار شهرستان بوکان هم هفته وحدت را نماد همگرایی و رمز پایداری ملت‌های مسلمان عنوان کرد و گفت: تنها با وحدت است که می‌توان در مقابل دشمنان دین ایستاد و توطئه‌های آنان را نقش بر آب کرد.

دوازدهم تا هفدهم ربیع الاول هفته وحدت نام گرفته که در طول این هفته مردم با برگزاری جشن‌ها و آیین‌های خاص میلاد پیامبر اکرم (ص) را گرامی می‌دارند.