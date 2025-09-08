به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: مراسم جشن ۱۵۰۰ سالگی میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) از ساعت ۱۷:۰۰ روز چهارشنبه، با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی برگزار می‌شود.

محل اجرای طرح:

۱- خیابان کریمخان حدفاصل میدان ولیعصر (عج) تا میدان هفت تیر

۲- خیابان ولیعصر (عج) حدفاصل خیابان شهید طالقانی تا خیابان زرتشت

۳- بلوار کشاورز از میدان ولیعصر (عج) تا خیابان فلسطین و کلیه معابر پیرامونی و منتهی به آن

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ: محدودیت‌های تردد در مراسم جشن ۱۵۰۰ سالگی میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) در روز چهارشنبه در این معابر اجرا می‌گردد:

۱- کلیه معابر عمود بر خیابان کریمخان از خیابان قائم مقام تا خیابان ولیعصر (عج) یک تقاطع مانده به خیابان کریمخان کلیه معابر عمود بربلوار کشاورز از میدان ولیعصر (عج) تا خیابان حجاب یک تقاطع مانده به بلوار کریمخان.

۲- کلیه معابرعمود بر خیابان کریمخان از خیابان مفتح تا خیابان ولیعصر (عج) یک تقاطع مانده به خیابان کریمخان و کلیه معابر عمود بر بلوار کشاورز از میدان ولیعصر (عج) تا خیابان وصال یک تقاطع مانده به بلوار کریمخان.

۳- خیابان حجاب

۴- خیابان مفتح

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: ممنوعیت‌های توقف، ویژه مراسم ۱۵۰۰ سالگی میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) نیز در روز چهارشنبه در این معابر اجرا می‌گردد:

۱-طول خیابان کریمخان از قائم مقام فراوانی تا میدان ولیعصر (عج)

۲- طول خیابان ولیعصر (عج) از خیابان طالقانی تا تقاطع زرتشت

۳- طول بلوار کشاورز از میدان ولیعصر (عج) تا تقاطع فلسطین