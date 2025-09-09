به برکت پویش به عشق پیامبر می‌بخشم، ۴۷ زندانی واجد شرایط در استان زنجان قرار است تا پایان ماه ربیع، آزاد شوند.

به عشق پیامبر، گره‌گشایی از زندانیان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ طرح ملی عهد همدلی زنجانیها برای آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد؛ پویش سراسری «به عشق پیامبر می بخشم» در استان زنجان اجرا می شود.

در آستانه میلاد نور، پویشی به نام به عشق پیامبر می‌بخشیم، در استان اجرا می‌شود.

قرار است در قالب این پویش، ۴۷ زندانی جرائم غیر عمد در استان، تا روز میلاد نبی مکرم اسلام آزاد شوند.

امسال، طرح عظیمی در سطح ملی آغاز شده تا با حمایت خیرین و دستگاه‌های مرتبط، شمار قابل توجهی از زندانیان آزاد شوند.