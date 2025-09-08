با حضور معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی، عبدالسلام مام عزیزی به عنوان فرماندارجدید اشنویه معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با حضور معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در جلسه شورای اداری سید علی ترابی تودیع و عبدالسلام مام عزیزی به عنوان فرماندار اشنویه معارفه شد .

رسول مقابلی در این مراسم گفت: برنامه‌های توسعه با همکاری سایر بخش‌ها با شتاب بیشتر در آذربایجان غربی در حال انجام است با توجه به رویکرد سرمایه گذاری در استان، فصل جدید از توسعه آغاز شده و وارد فاز جدیدی از پیشرفت شدیم.

وی ادامه داد:خوشبختانه با وحدت و همدلی مثال زدنی در آذربایجان غربی شاهد جوانه زدن توسعه در عرصه‌ها و محور‌های مختلف هستیم.

مقابلی بیان کرد: خوشبختانه شاهد امنیت پایدار در سطح استان هستیم و ایجاد احساس امنیت جهت جذب سرمایه گذار اساسی است و باید بستر‌ها و نرم افزار‌ها ایجاد شود.

وی افزود: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه یکی از مولفه‌های اساسی پیروزی کشورمان، رهبری داعیانه رهبر کل قوا و انسجام ملی بود.

معاون استاندار گفت: اشتراکات مذهبی و منافع ملی اولویت اساسی است و با وحدت و همدلی وجلوگیری از تفرقه بر مسایل باید فائق شویم و تمرکز دولت استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و پتانسیل هاست.