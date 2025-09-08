پخش زنده
استان گلستان این روزها با جلوههای بیبدیل طبیعت، به یکی از محبوبترین مقاصد سفرهای تابستانی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، جنگلهای سرسبز، آبشارهای خروشان، سواحل آرام دریای خزر و دشتهای گسترده ترکمنصحرا، همگی در کنار هم تصویری تماشایی از زیباییهای این خطه را رقم میزنند.
مسافران و گردشگرانی که راهی گلستان میشوند، نهتنها مجذوب طبیعت بکر و هوای مطبوع آن میگردند، بلکه مهماننوازی و فرهنگ غنی مردم این استان نیز به دلشان مینشیند. همین میزبانی صمیمانه در کنار جاذبههای متنوع، بسیاری را ترغیب میکند تا اقامت خود را طولانیتر کرده و لحظات بیشتری از سفرشان را در این دیار سپری کنند.
گلستان با ترکیبی از جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی، فرصتهای بیشماری برای ثبت خاطرات ماندگار فراهم میآورد؛ خاطراتی که تا سالها در ذهن مسافران زنده خواهد ماند.