به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بر اساس آخرین رتبه‌بندی جهانی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام ISC، دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه ۸ برترین دانشگاه‌های وزارت بهداشت و وزارت عتف، رده ۵ برترین دانشگاه‌های وزارت عتف و سومین دانشگاه صنعتی برتر کشور معرفی شد.

بنابراعلام دانشگاه صنعتی اصفهان، این دانشگاه در میان ۷۲ دانشگاه ایرانی حاضر رتبه‌بندی ۲۰۲۴ این مؤسسه، پس از دانشگاه‌های تهران، علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر و علوم پزشکی ایران، بعنوان هشتمین دانشگاه برتر در میان مجموع دانشگاه ها، پنجمین دانشگاه برتر وزارت علوم و سومین دانشگاه صنعتی کشور معرفی شد.

در رده بندی جهانی نیز دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه ۸۰۱-۹۰۰ دانشگاه‌های جهان قرار گرفت.

رتبه‌بندی جهانی ISC بدون خوداظهاری دانشگاه‌ها انجام می‌شود و طی هفت سال گذشته، پایگاه داده معتبری در این سازمان شکل گرفته است که می‌تواند، منبع موثقی برای سیاست‌گذاری‌های پژوهشی و ترسیم نقشه راه دانشگاه‌ها به سمت تراز جهانی باشد.

مؤسسه استنادی و پایش علم فناوری جهان اسلام (ISC) به‌منظور رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان در این رتبه بندی، در معیار‌های خود، مهم‌ترین مأموریت دانشگاه‌ها که عبارت‌اند از پژوهش (وزن ۶۰ درصد)، آموزش (وزن ۱۰ درصد)، فعالیت‌های بین‌المللی (وزن ۱۵ درصد) و فناوری ونوآوری (وزن ۱۵ درصد) را در نظر گرفته و براین‌اساس دانشگاه‌ها را مورد سنجش و ارزیابی قرار داده است.

در این رتبه‌بندی، تنها دانشگاه‌هایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند که در بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ حداقل ۸۵۰ مدرک در پایگاه وب آوساینس ثبت کرده باشند.

دانشگاه صنعتی اصفهان با حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ دانشجو، ۵۰۰ عضو هیات علمی، ۱۴ دانشکده و ۹ پژوهشکده یکی از دانشگاه‌های برتر کشور است.