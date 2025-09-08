با مشارکت بنیاد برکت، یک طرح پرورش ماهی در شهرستان شوشتر به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای طرح‌های اشتغالزایی در شوشتر با مشارکت بنیاد برکت یک یک طرح پرورش ماهی متراکم ماهی در این شهرستان راه اندازی شد.

ناصر حسین پور، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شوشتر گفت: طرح پرورش متراکم ماهی گرمابی یکی از شیوه‌های نوین محصولات آبزی است که علاوه بر صرفه جویی در آب می‌تواند در افزایش میزان تولید اثرگذار باشد.

زهره جهانبخش، کارشناس بنیاد برکت خوزستان با اشاره به اینکه این طرح در راستای برنامه‌های اشتالغزایی این بنیاد راه اندازی شده است، بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های شهرستان شوشتر در زمینه پرورش ماهی، در سال ۱۴۰۳، ۱۴ استخر پیش ساخته با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان توسط بنیاد برکت راه اندازی شده است.