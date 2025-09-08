مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندوآب از اجرای ۳۲ مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان از ابتدای امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا مقدم با اشاره به اهمیت صیانت از خاک در تأمین امنیت غذایی، گفت: تغییر کاربری و خردشدن اراضی کشاورزی از چالش‌های مهم بخش کشاورزی و تهدید بزرگی برای امنیت غذایی است.

مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب افزود: با فعالیت یگان حفاظت امور اراضی شهرستان میاندوآب از آغاز سال جاری تاکنون تعداد ۹۱ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان، شناسایی شده است.

وی اظهار کرد: ۱۰ مورد از موارد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده با صدور حکم قضایی و ۲۲ مورد در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، قلع و قمع و مابقی نیز جهت برخورد قانونی با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شده است.

مقدم تصریح کرد: ۳ مورد تغییر کاربری غیر مجاز نیز در اراضی کشاورزی کوی رابری شهرستان میاندوآب با حضور نمایندگان دادستانی، نیروی انتظامی و اداره امور اراضی این شهرستان تخریب و به چرخه تولید بازگشت.

مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب اظهار کرد: هرگونه تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغات از جمله احداث بنا، پی‌کنی، دیوارکشی، فنس‌کشی، خاک‌برداری، برداشت شن و ماسه، محوطه‌سازی، تفکیک و قطعه‌بندی اراضی، بدون اخذ مجوز از جهاد کشاورزی جرم محسوب و فرد خاطی به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

شهرستان میاندوآب، شهری با حدود ۳۰۰ هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان غربی و کریدور شمال غرب کشور بوده و پل ارتباطی بین استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان و زنجان به شمار می‌رود که با توجه به این جایگاه بسیار مهم میاندوآب در منطقه توجه به این شهرستان در تمام زمینه‌ها حائز اهمیت بسیاری است.

دشت میاندوآب نیز با دارابودن اراضی قابل‌کشت، وجود منابع خاک حاصلخیز، اقلیم مناسب و سازگار یکی از قطب‌های مهم کشاورزی به شمار می‌رود.

دشت حاصلخیز میاندوآب دارای پتانسیل‌های بالایی برای تولید محصولات کشاورزی است و باید از ظرفیت‌های موجود در این شهرستان در راستای شکوفایی بخش کشاورزی، افزایش عملکرد و ارتقای بهره‌وری تولید محصولات کشاورزی استفاده کرد.

با توجه به ظرفیت بالقوه و فرصت‌های بی‌نظیر میاندوآب در بخش کشاورزی، این حوزه می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار و رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد و پایدار در مناطق مختلف این شهرستان داشته باشد.