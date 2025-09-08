به گزارش؛ «علی رشیدی» سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام در این مراسم با اشاره به وجود بیش از دو هزار تعاونی فعال در استان گفت: این تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند و نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کنند.