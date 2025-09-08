تجلیل از تعاونیهای برتر استان ایلام
در آیینی با حضور «عباس میرزاد» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام و جمعی از مسئولان استانی، از تعاونیهای برتر ایلام تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «علی رشیدی» سرپرست ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام در این مراسم با اشاره به وجود بیش از دو هزار تعاونی فعال در استان گفت: این تعاونیها در حوزههای مختلف فعالیت دارند و نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا میکنند.
وی افزود: با توجه به ناترازی انرژی، تعدادی تعاونی در این حوزه تأسیس شده که میتوانند کمکهای موثری در رفع مشکلات ایفا کنند.
«عباس میرزاد» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز در این آیین با بیان اینکه برخی از تعاونیها کارآمدی لازم را ندارند، عنوان کرد: از محل تسهیلات سفر ریاست جمهوری اعتباری برای شتاببخشی و تقویت فعالیت این تعاونیها اختصاص خواهد یافت.
گفتنی است طی سال جاری ۵۹ تعاونی جدید در استان ایلام به ثبت رسیده که زمینه اشتغال بیش از ۱۳۰ نفر را فراهم کرده است.